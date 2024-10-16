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Deprem nedeniyle Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada hasar meydana geldi

Deprem nedeniyle Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada hasar meydana geldi

12:1816/10/2024, Çarşamba
G: 16/10/2024, Çarşamba
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Malatya depremi
Malatya depremi

Türkiye Güneydoğu illerinde yaşanan deprem haberiyle güne başladı. Malatya Kale ilçesi merkezli meydana gelen depremde Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır ve Sivas'ta da hissedildi. AFAD yaşanan depremlerin ardından hasar ve kayıp ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, Malatya depreminde kaç bina çöktü? Hangi illerde hasar, kayıp meydana geldi? İşte 16 Ekim 2024 deprem nedeniyle Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da yaşanan son gelişmeler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da toplam 3 binada hasar meydana geldiğini bildirdi.

MALATYA DEPREMİNDE KAÇ BİNA ÇÖKTÜ? AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin saha tarama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 3 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pütürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Elazığ'da kısmi hasar gören bir binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Elazığ'da kısmi hasar gören bir binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde topalm 4 binada hasar meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören bir binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir” denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Malatya'daki depremle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin ivedilikle psikososyal destek çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası PSD ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.



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