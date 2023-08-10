Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 20.48'de merkez üssü Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem, Osmaniye Elazığ başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Depremde yıkılan, çöken, hasar alan bina var mı?

Yeşilyurt belediye başkanı Mehmet Çınar: “Dün de oldu bu ara yine artçı sarsıntılar arttı. Bu defaki çok şiddetliydi. AFAD ve itfaiye ile görüştük. Herhangi bir olumsuz haber almadık. Bir yıkıntı ihbarı yok. Şu an için gözükmüyor. Tabi bir panik havasu hakim.” dedi.

Tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2023

"Olumsuz bildirim olmadı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Deprem Diyarbakır'da da hissedildi, Tunceli'den ekipler Malatya'ya sevk edildi

Malatya'da meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ’da da hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, Diyarbakır’da bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

Tunceli’den de AFAD ve Munzur Arama Kurtarma Derneği'nden (MUDAK) oluşan 30 kişilik ekip deprem bölgesine doğru hareket etti.

Malatya'daki 5.3'lük sarsıntı yeni depremlerin öncüsü olabilir mi?

Paniğe neden olan Yeşilyurt merkezli deprem sonrası ise yeni sarsıntıların yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşların cevabını merak ettiği soruya ise Prof. Dr. Bülent Oruç, tvnet canlı yayınında açıklık getirdi. Bunu söylemenin henüz erken olduğunu ifade eden Oruç, "Deprem riski bitmeden bir depremin ana şok mu öncü şok mu olduğunu söylemek çok güç." dedi.







