Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde afet sonrası yapımına başlanan konutlar etaplar halinde yükseliyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşiyor.
Kent genelinde ihale edilen 36 bin 174 TOKİ konutundan 18 bin 157'sinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde çekilen kuraların ardından konutlarının anahtarını teslim alan afetzedeler yeni evlerine yerleşmeye başladı. İkizce Mahallesi'nde 2 bin 219 afetzede konutlarının anahtarını teslim aldı.
Depremzede Nuran Yazgan da depremde evlerinin ağır hasar aldığını ardından yıkıldığını söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl konteynerde yaşadıklarını, sonrasında kuradan evlerinin çıktığını dile getiren Yazgan, sözlerini şöyle tamamladı: "Evimden gayet memnunum, ferah ve aydınlık. Eski evim öyle değildi, eski ve karanlıktı ama burası öyle değil. Çok memnunum. Cumhurbaşkanı'mızdan, bakanlarımızdan Allah bin kere razı olsun, hepsine minnettarız. Evimi çok beğeniyorum, 'Burası benim sarayım' diyorum. Burası aydınlık, ferah, hoş bir ev. İçinde de çok mutlu şekilde yaşıyoruz. Allah bin kere razı olsun."