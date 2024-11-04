Depremzede Nuran Yazgan da depremde evlerinin ağır hasar aldığını ardından yıkıldığını söyledi. Yaklaşık 1,5 yıl konteynerde yaşadıklarını, sonrasında kuradan evlerinin çıktığını dile getiren Yazgan, sözlerini şöyle tamamladı: "Evimden gayet memnunum, ferah ve aydınlık. Eski evim öyle değildi, eski ve karanlıktı ama burası öyle değil. Çok memnunum. Cumhurbaşkanı'mızdan, bakanlarımızdan Allah bin kere razı olsun, hepsine minnettarız. Evimi çok beğeniyorum, 'Burası benim sarayım' diyorum. Burası aydınlık, ferah, hoş bir ev. İçinde de çok mutlu şekilde yaşıyoruz. Allah bin kere razı olsun."