TOKİ dar ve orta gelirliler için sosyal konut yapacak mı?

TOKİ sosyal konut kampanyası son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dar ve orta gelirliler için TOKİ’den konut kampanyası geliyor. 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlayarak hak sahiplerine teslim eden TOKİ, 2025 yılında 100 bin sosyal konut inşa edecek. TOKİ sosyal konut kampanyası ile dar ve orta gelirliler, engelliler, emekliler, kadınlar ve gençler kira öder gibi ev sahibi olacak. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinden kimler yararlanabilir? Konut kampanyası ödeme koşulları nedir?

1 /10 TOKİ sosyal konut kampanyası başvuru tarihi merak konusu. TOKİ'nin dar gelirli olmak için başlatacağı 100 bin sosyal konut kampanyası, ev sahibi olamayana uygun konut fırsatı sunuyor. TOKİ'nin bu kampanyasına kampanyalar, düşük peşinat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabiliyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik bu sosyal konut projesinde, konut fiyatları bütçeye uygun olarak belirlenirken, ödemeler gelirin gerçekleşmesine göre planlanıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi, uygun ödeme koşullarıyla toplu konut tüketimine cevap verilmesini amaçlıyor. Peki kimler yararlanacak, kampanya şartları neler? İşte, TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve süreci detayları.

2 /10 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut ihtiyacı duyan vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak 100 bin sosyal konut inşa etme kararı almakta. Bu kapsamlı proje, özellikle dar gelirli vatandaşların ve gençlerin ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine büyük katkı sağlamakta. TOKİ yeni konut kampanyası ile, bu proje ile hem konut stokunu artırmayı hem de şehirlerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

3 /10 TOKİ, 2025 yılının tamamında ise 100 bin yeni konut yapacağını resmen açıkladı. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre, özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Peki TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinden kimler faydalanacak?

4 /10 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, sürdürülebilir kentsel çevre için konut planlaması ve yönetiminin bütüncül olarak ele alınması ve veriye dayalı etkin işleyen konut piyasasında, barınma hakkı çerçevesinde başta dar gelirliler olmak üzere herkesin ekonomik olarak karşılanabilir, enerji verimli, dirençli, güvenli ve sağlıklı konutlara erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

5 /10 TOKİ SOSYAL KONUT KAMPANYASI OLACAK MI? Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.

6 /10 Yıllardır dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa eden, kira öder gibi ev sahibi yapan TOKİ, sosyal konut projelerine devam ediyor. Bu kapsamda 2023'te 125 bin sosyal konut yapan TOKİ, 2024 ocak-eylül döneminde ise 68 bin 695 konutun inşasını tamamladı. Böylece 2024'teki 100 bin konut hedefine ulaşılması öngörülüyor.

7 /10 TOKİ 2025’TE DAR GELİRLİLERE SOSYAL KONUT YAPACAK MI? Yıllık programa göre, 2025'te de özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. Bu kapsamda gelecek yıl dar ve orta gelirlilere yönelik 100 bin sosyal konut daha üretilmesi hedefleniyor.

8 /10 TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI TOKİ’nin 100 bin sosyal konut projesine başvurmak isteyen vatandaşların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında gelir durumu, daha önce konut sahibi olma durumu gibi kriterler yer almaktadır.

9 /10 TOKİ sosyal konut projesinde başvurular genellikle TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuru süreci, ilanın yayımlanması, başvuruların alınması, kura çekimi ve son olarak da hak sahiplerinin belirlenmesi şeklinde ilerlemektedir.