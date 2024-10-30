TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

TOKİ, 297 arsayı satışa çıkarırken, satış tarihi ve iller tek tek açıklandı. TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemi ile yapılacak ve alıcılar, yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı vadelendirebilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte detaylar…

1 /6 TOKİ, 35 ilde 297 arsa satışı bugün başlıyor. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin de olduğu açık artırmadaki arsalar uygun fiyata satılacak. Peki, Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar.

2 /6 TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK? TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

3 /6 TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK? Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

4 /6 TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK? Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.

5 /6 TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL? TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.