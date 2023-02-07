Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedilen depremlerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "12 bin 181 arama kurtarma personelimiz mevcuttur. Adana, lojistik üssü haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Oktay, aynı zamanda Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişinin durdurulduğunu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada ise Saat 12.10 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 bin 103 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Malatya'da elektrikler geldi mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açıklamasında şunları kaydetti; “Elektrik konusunu dün yine gece paylaşmıştım. Orada da baktığımızda dünkü Osmaniye ile dünkü notlarımdan paylaşıyorum. Enerjide elektrik ile alakalı Hatay'a, Reyhanlı'ya bugün vereceğimizi ifade etmiştim. Bugün Reyhanlı'ya veriyor olacağız elektriği.

Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı henüz verilmiş değil. Malatya'da yine tamamına verilecek durumda ve AFAD'ın onayının gerektiğini ifade etmiştik. Tamamlandı buraya veriliyor fakat tamamı yine enkazın olduğu bölgelerde kontrollü olarak.

Osmaniye'de Merkezbahçe ve Kadirli'de yine tüm alanın kontrol edildikten sonra riskin olmadığına dair onay verildikten sonra elektrik verilecek demiştik, bugün itibarıyla bu tamamdır, kontrol edilmiştir ve bölgeye elektrik verilmeye başlanmıştır. Kahramanmaraş'ta merkezde kontrollü olarak elektrik verilmeye başlandı. Elbistan'da kısmen verilmeye başlandı. Pazarcık henüz verilmiyor. Diğer ilçelerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta doğalgaz var mı?

Doğal gaz ile alakalı 6 noktada ana hatta sorun olduğunu ifade etmiştim. Bunlarla ilgili bugün çalışmaların tamamı gerekli ekipmanlar sahaya iletildi ve çalışmalar başlamış durumda. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a gaz verilebilmesi ile alakalı ekipler çalışmaya başladılar. Yaklaşık 2-3 gün alacağını dün itibarıyla ifade etmiştik. Dolayısıyla bura merkez ve ilçeleri kapsayan bir çalışma. Bölgedeki gerek jeneratörler gerekse normal akaryakıt ve jeneratör yakıtı çerçevesinde de Enerji Bakanlığımız koordinasyonunda bölgeye akaryakıt ve jeneratör yakıtı sevkiyatı devam ediyor.







