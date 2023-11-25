|
Özgün

Dev maçta kazanan çıkmadı: Manchester City evinde Liverpool ile 1-1 berabere kaldı | ÖZET

İngiltere Premier Lig 13. hafta açılış maçında lider Manchester City evinde Liverpool’u konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 27’ Erling Haaland ve 80’ T. Alexander-Arnold’dan geldi. Manchester City bu sonuçla puanını 28’e çıkararak liderliğini korudu. Liverpool ise 27 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester City - Liverpool maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

17:26 - 25/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 17:26 - 25/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 13. haftasında Manchester City ve Liverpool 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig 13. haftasında Manchester City ve Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Manchester City,
13. haftasında evinde Liverpool’u ağırladı. Dev maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
’nin golü Erling Haaland, Liverpool’un golü Alexander- Arnold’dan geldi. Bu sonuçla İngiltere Premier Lig puan durumunda City 28 puanl zirvede
ise 27 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester City - Liverpool maç özeti haberimizde.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Liverpool maç özetini izlemek için

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI






#Manchester City
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dev maçta kazanan çıkmadı: Manchester City evinde Liverpool ile 1-1 berabere kaldı | ÖZET