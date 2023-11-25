İngiltere Premier Lig 13. haftasında Manchester City ve Liverpool 1-1 berabere kaldı.
Manchester City,
13. haftasında evinde Liverpool’u ağırladı. Dev maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
’nin golü Erling Haaland, Liverpool’un golü Alexander- Arnold’dan geldi. Bu sonuçla İngiltere Premier Lig puan durumunda City 28 puanl zirvede
ise 27 puanla 2. sırada yer aldı. Manchester City - Liverpool maç özeti haberimizde.
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇ ÖZETİ
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇ SONUCU
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇ SONUCU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
İNGİLTERE PREMİER LİG 13. HAFTA FİKSTÜRÜ
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
#Manchester City
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig
9 dakika önce