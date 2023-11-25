İngiltere Premier Lig 12. haftasında Chelsea evinde Manchester City’i konuk etti. Gol düellosunda kazanan çıkmadı ve maç 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı. Chelsea’nin golleri Thiago Silva, Raheem Sterling, Nicolas Jackson ve Cole Palmer’den geldi. Manchester City’nin golleri Erling Haaland (2), Manuel Akanji ve Rodri’den geldi. Manchester City bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini korudu. Chelsea ise 16 puanla 10. sırada yer aldı. Chelsea - Manchester City maç özeti ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumu haberimizde.