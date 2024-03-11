Mardin'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Mardin akşam ezanı, akşam namazı ve Mardin namaz vakitleri haberimizde.

Mardin iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Mardin imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Mardin namaz vakitleri ve Mardin imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Mardin'de ilk iftar saat kaçta 2024?

Mardin'de Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:27'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Mardin'de ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Mardin'de 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 19:41'de okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Mardin'in Tarihi

Mardin, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Sümerler, Asurlular, Persler, Romalılar, Araplar ve Selçuklular gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Özellikle Ortaçağ'da önemli bir İslam ve Kürt kültür merkezi olmuştur.

Mardin'in Coğrafi Konumu

Mardin, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır. Şırnak, Batman, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi illerle komşudur. Mezopotamya'nın yüksek platoları üzerinde bulunan Mardin, tarihi taş evleri ve dar sokaklarıyla ünlüdür.

Mardin'in Nüfusu

Mardin, Türkiye'nin nüfusu daha az olan illerinden biridir. 2022 itibarıyla nüfusu 900 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, ticaret ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Mardin'in Posta Kodu

Mardin'in posta kodu 47XXX'dir. Mardin'in farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







