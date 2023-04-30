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Mardin Seçim Sonuçları - Genel Seçim 2023 Mardin Sonucu

14 Mayıs 2023 Mardin Seçim Sonuçları heyecanını burada yaşayabilirsiniz. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından Mardin Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları anlık olarak açıklanmakta. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde, geçmiş seçimlerde Mardin seçim sonuçları seçmenlerin gündeminde. Mardin seçim sonuçları - 31 Mart 2019 yerel seçim ve 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları haberin detaylarında.

14:44 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mardin seçim sonuçları

Mardin seçim sonuçları

Mardin seçim sonuçları
, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı seçim sonuçları dahilinde açıklanacak.
Mardin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 2023 Genel Seçimleri
ne ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. 2018'de yapılan seçimde 6 milletvekili çıkarabilen Mardin ilinin 4 milletvekili Halkların Demokratik Partisi'ne, 2 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti. Bu seçime katılım %83,98 oranlarında gerçekleşmişti. İşte
Mardin seçim sonuçları
na ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Faruk Kılıç

2- Muhammed Adak

3- Mehmet Akif Nuhoğlu

4- Abdulvahap Arbağ

5- Mehmet Samsa

6- Ayhan Aslan

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET SAİT ÇELEBİ

2 ŞÜKRÜ KARABOĞA

3 NURETTİN KILIÇ

4 İBRAHİM TAŞDELEN

5 NİLGÜN BAYRAKTAR

6 ÖMER DURAK

İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ENVERABEŞ

SONGÜL SADİOĞLU

ABDULLAH KARAKEÇİ

ABDULMUTALİP IRMAK

ŞEYHMUS MUSAOĞLU

AZİZ ARDA UĞUR

MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FERHAN BOZKUŞ

2 MEHMET ERBOĞAN

3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN

4 ZEYNİ ALBAYRAK

5 BEDRETTİN ASLAN

6 OKTAY ŞENGÜL

YEŞİL SOL PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SALİHA AYDENİZ

KAMURAN TANHAN

BERİTAN GÜNEŞ

GEORGE ASLAN

SELAHATTİN ERTAŞ

MEMLEKET PARTİSİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEYFETTİN ÇELİK

SELMA ADEMHAN

MUHİTTİN ÇOĞALA

ABDURRAHMAN ÇOKAL

HASAN CAN DEDE

ENES DAĞ

2023 seçimleri Mardin seçim sonuçları

14 Mayıs
2023 Mardin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
, YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Mardin milletvekilleri burada yer alacaktır.

Mardin ilçeleri hangileri?

Mardin ilinin ilçeleri 10 tanedir.

Artuklu (Merkez ilçe)

Dargeçit

Derik

Kızıltepe

Mazıdağı

Midyat

Nusaybin

Ömerli

Savur

Yeşilli

Mardin kaç milletvekili çıkarıyor?

Mardin İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir.

Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Mardin seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 58,7’sini alırken, Mardin Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 34,4ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5,4’ünü, Meral Akşenere ise oyların yüzde 0,8’ini aldı.

Mardin milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Mardin oy oranı % 33,5 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 5,3’ünü aldı. HDP 4 milletvekili çıkardı.

Mardin’de hangi parti ne kadar oy aldı? Mardin’de hangi parti kazandı?

  1. HDP % 59,3
  2. AK Parti % 30,4
  3. CHP % 3,3
  4. MHP % 10,9
  5. Hüda Par % 2,1

Mardin yerel seçim sonuçları (31 Mart 2019 belediye seçim sonuçları)

HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Türk oyların % 56,24’ünü alırken, AK Parti adayı Mehmet Vecdi Kahraman ise oyların % 38,53’ünü aldı.

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

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31 dakika önce
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