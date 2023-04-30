Isparta Seçim sonuçları bu ilin seçmeni tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kritik seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile Milletvekilleri belirlenecek. Isparta milletvekili seçim sonuçları ile Meclis’e 4 vekil gönderecek. Peki Isparta Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Isparta milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, Isparta Belediyesi kimde, hangi partide? İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti (HDP) Isparta seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.