|
Özgün

Mardin 2. tur seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu oy oranları

2. tur Mardin Cumhurbaşkanı 2. tur seçim sonucu için nefesler tutuldu. 2023 Mardin Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları, ilçe ilçe oy oranları ve sandık sonuçları belli oluyor. 28 Mayıs 2023 Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başına gidilecek. Sabah 08:00’de başlayacak olan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. 28 Mayıs 2023 Mardin 2. tur seçim sonuçları ile canlı Erdoğan oy oranı ve Kılıçdaroğlu oy oranı anbean yine Yeni Şafak'ta yer alacak.

16:53 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mardin seçim sonuçları

Mardin seçim sonuçları

28 Mayıs 2023 Pazar günü
ı, ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Mardin’de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Mardin 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

2023 Mardin Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seçim Sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Mardin seçim Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Faruk Kılıç

2- Muhammed Adak

3- Mehmet Akif Nuhoğlu

4- Abdulvahap Arbağ

5- Mehmet Samsa

6- Ayhan Aslan

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET SAİT ÇELEBİ

2 ŞÜKRÜ KARABOĞA

3 NURETTİN KILIÇ

4 İBRAHİM TAŞDELEN

5 NİLGÜN BAYRAKTAR

6 ÖMER DURAK

İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ENVERABEŞ

SONGÜL SADİOĞLU

ABDULLAH KARAKEÇİ

ABDULMUTALİP IRMAK

ŞEYHMUS MUSAOĞLU

AZİZ ARDA UĞUR

MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FERHAN BOZKUŞ

2 MEHMET ERBOĞAN

3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN

4 ZEYNİ ALBAYRAK

5 BEDRETTİN ASLAN

6 OKTAY ŞENGÜL

YEŞİL SOL PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SALİHA AYDENİZ

KAMURAN TANHAN

BERİTAN GÜNEŞ

GEORGE ASLAN

SELAHATTİN ERTAŞ

MEMLEKET PARTİSİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEYFETTİN ÇELİK

SELMA ADEMHAN

MUHİTTİN ÇOĞALA

ABDURRAHMAN ÇOKAL

HASAN CAN DEDE

ENES DAĞ

2018 Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Mardin seçim sonuçlarına göre, Selahattin Demirtaş oyların yüzde 58,7’sini alırken, Mardin Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 34,4ünü aldı. Muharrem İnce ise oyların yüzde 5,4’ünü, Meral Akşenere ise oyların yüzde 0,8’ini aldı.

2018 Mardin milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Mardin oy oranı % 33,5 olurken, AK Parti 2 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 5,3’ünü aldı. HDP 4 milletvekili çıkardı.

2018 Mardin'de hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. HDP % 59,3
  2. AK Parti % 30,4
  3. CHP % 3,3
  4. MHP % 10,9
  5. Hüda Par % 2,1

2018 seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

2018 seçimi AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Mardin kaç milletvekili çıkarıyor?

Mardin İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir.

2019 Mardin yerel seçim sonuçları

HDP’nin Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Türk oyların % 56,24’ünü alırken, AK Parti adayı Mehmet Vecdi Kahraman ise oyların % 38,53’ünü aldı.

Mardin ilçeleri hangileri?

Mardin ilinin ilçeleri 10 tanedir.

Artuklu (Merkez ilçe)

Dargeçit

Derik

Kızıltepe

Mazıdağı

Midyat

Nusaybin

Ömerli

Savur

Yeşilli

Isparta Seçim Sonuçları 2023 - Canlı Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları
Isparta Seçim Sonuçları 2023 - Canlı Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

2023 Isparta seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 338.238 seçmenin olduğu Isparta’da 1.083 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 304.500 oyun 295.568’i geçerli sayıldı. Isparta’da seçime katılım oranı % 90 oldu. Seçim sonuçlarına göre Isparta’da kazanan 4 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu. Peki, 2023 seçimlerinde Isparta'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Isparta milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Isparta seçim sonuçlarına Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

#mardin
#mardin seçim sonuçları
#2023 seçim sonuçları
#mardin cumhurbaşkanı seçim sonuçlları
#mardin milletvekili seçim sonuçları
#ak parti
#yeşil sol parti
#mhp
#chp
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?