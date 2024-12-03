Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Markette fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler açıklandı: Patlıcan zam şampiyonu

Markette fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler açıklandı: Patlıcan zam şampiyonu

13:163/12/2024, Salı
G: 3/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,24 artarken, yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), kasım ayı market araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Market raflarında 42 ürünün 38’inde fiyatlar arttı. Yalnızca 4 üründe fiyatlar düştü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69 ile patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,24 artarken, yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. TÜFE'deki artış kalemlerine bakıldığında aylık bazda en büyük artış yüzde 5,10'la gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), kasım ayı market araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Marketlerde 38 ürünün fiyatlar artarken, yalnızca 4 üründe fiyatlar düştü.

Markette fiyatı en çok artan ürünler hangileri?

Araştırmaya göre, markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 69 ilepatlıcan oldu. İkinci ürün yüzde 47,5 domates olurken, onu yüzde 42.3 ile kurusoğan takip etti. Kurusoğanı yüzde 39,4 ile karnabahar takip etti.

Markette fiyatı en fazla düşen ürünler hangileri?

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile portakal oldu. Onu yüzde 4,4 ile limon, yüzde 3,2 ile tavuk eti izledi.



#markette fiyatı düşen ürünler
#Türkiye Ziraat Odaları Birliği
#Kasım ayında fiyatı en çok artanlar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursu ne zaman yatar?