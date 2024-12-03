Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 2,24 artarken, yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. TÜFE'deki artış kalemlerine bakıldığında aylık bazda en büyük artış yüzde 5,10'la gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), kasım ayı market araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Marketlerde 38 ürünün fiyatlar artarken, yalnızca 4 üründe fiyatlar düştü.

Markette fiyatı en çok artan ürünler hangileri?

Araştırmaya göre, markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 69 ilepatlıcan oldu. İkinci ürün yüzde 47,5 domates olurken, onu yüzde 42.3 ile kurusoğan takip etti. Kurusoğanı yüzde 39,4 ile karnabahar takip etti.

Markette fiyatı en fazla düşen ürünler hangileri?

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile portakal oldu. Onu yüzde 4,4 ile limon, yüzde 3,2 ile tavuk eti izledi.







