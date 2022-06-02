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Mayıs ayı enflasyon oranı bekleniyor! Mayıs 2022 enflasyon beklentisi ne kadar?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini Merkez Bankası'nın TÜFE enflasyon beklenti anketini yayınlamasının ardından netlik kazandı. TÜİK verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti. Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜFE yarın açıklanıyor. Enflasyon oranı emekli zammı, memur zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemi belirleyecek. Peki, Mayıs ayı TÜFE enflasyon oranı kaç olacak? İşte tahminler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç olacak?
Mayıs ayı enflasyon rakamı

Kira aratış oranı, enflasyon farkı hesabı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi konuları da etkileyecek olan Mayıs enflasyon oranının yüzde kaç olacağı merak ediliyor.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs 2022 enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olarak duyuruldu. Öte yandan AA Finans'ta Mayıs ayı enflasyon tahmini için anket sonuçlarını bildirdi. Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı ile maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde ücretleri etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından yarın 3 Haziran tarihinde saat 10:00’da açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Mayıs ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan %76.55’e ulaşması bekleniyor.

ENFLASYON NISAN’DA YÜZDE 69'U AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 69,97 olarak gerçekleşmişti. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon yüzde 7,25 olarak kaydedildi.

Nisan ayında çekirdek enflasyonun yüzde 50 üzerindeki seyri sürdü. Veriler yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 52,37 olarak gerçekleştiğini gösterdi.Üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesi de devam etti.

TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 121,82 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 7,67 oldu.Üretici fiyatlarındaki yıllık yükseliş Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu.

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