Türkiye'de üreticilere yapılan destek ödemeleri son hızla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından binlerce çiftçiyi sevindiren haberi duyurdu.

Bakan Yumaklı, çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugün Ziraat Bankası kartlarına yatırıldığını açıkladı. Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun"