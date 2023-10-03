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Mazot gübre destek ödemeleri erken yatırılıyor

Mazot gübre desteğinin ne zaman hesaplara yatacağı, binlerce çiftçi tarafından sorgulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamayla birlikte, kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteklerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu. Peki mazot gübre destekleri ne zaman yatacak? 2023 üretim yılı mazot ve gübre destekleri erken mi ödenecek?

13:56 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Mazot gübre desteği yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

Mazot gübre desteği yattı mı, ödemeler ne zaman yapılacak?

Türkiye'de üreticilere yapılan destek ödemeleri son hızla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından binlerce çiftçiyi sevindiren haberi duyurdu.

Mazot gübre destekleri ne zaman yatacak?

Bakan Yumaklı, çiftçilerin 11,2 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugün Ziraat Bankası kartlarına yatırıldığını açıkladı. Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteği, bugün itibarıyla Ziraat Bankası kartlarına tanımlandı. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun"

Hububatta mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?

Öte yandan hububatta 2023 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteği bu yıldan itibaren ödenebilecek. Tarımsal destek tutarları, üreticilerin talep etmeleri halinde, Ziraat Bankası'nca, destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla, 29 Mart 2024 vadeli kredi kullandırılarak ödenebilecek.



#Mazot
#gübre
#tarımsal destek ödemesi
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