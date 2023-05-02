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45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 45 bin öğretmen ataması müjdesinin ardından sınav sürecini tamamlayan öğretmen adayları, tercihler için beklenen tarih geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 45 bin öğretmen atama tercihleri için süreç bugün başlıyor. Tercihler 6 Mayıs tarihine kadar alınırken atamalara ilişkin sonuçlar ise 8 Mayıs tarihinde açıklanacak. MEB öğretmen atama tercihleri nasıl yapılacak?

09:36 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
MEB

MEB

7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakatların ardından sınav sonuçları 18 Nisan'da kamuoyuna duyuruldu. Sınavda başarılı olan adaylar, tercih işlemleri bugün başladı.

45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

27 Mart-1 Nisan tarihinde alınan ön başvuru sürecinin ardından öğretmen adayları 7-16 Nisan tarihleri arasında sözlü mülakatlara girmişti. Sözlü mülakat sonuçları ise 18 Nisan tarihinde adayların erişimine sunulmuştu. 45 bin öğretmen atama takviminde tercih süreci bugün resmen başladı. Adayların atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri e-Devlet ekranı üzerinden yapılmaktadır.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibaarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.

Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."



#MEB
#sözleşmeli öğretmenlik
#öğretmen atama
#atama tercihi
#e devlet
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