MEB duyurdu: Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi semineri iptal edildi

Yazıya göre, MEB'e bağlı tüm eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler için okulların ikinci ara tatilindeki mesleki çalışma döneminde planlanan uzaktan eğitim semineri, Ramazan Bayramı sonrası 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması üzerine iptal edildi.