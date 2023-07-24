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LGS tercih sonuçları açıklandı! MEB 1. yerleştirme sonuçları yenisafak.com'da

LGS'de yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı. 3 - 19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, eğitim görecekleri liseyi öğrenmek için tercih sonuç saatlerini araştırmaya koyulmuştu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, meb.gov.tr adresinden erişime açıldı. Sınav puanlarına göre alınan LGS tercih (yerleştirme) sonuçları nasıl öğrenilir, sorgulanır? İşte meb.gov.tr lise yerleştirme sonuç ekranı...

10:47 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
MEB

MEB

sorgulama ekranı tercih sürecini tamamlayan adayların 24 Temmuz Pazartesi günü odaklandığı konulardan oldu. Millî Eğitim Bakanlığınca, 3-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih başvurularının ardından gözler LGS yerleştirme sonuçları açıklandı.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

LGS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUCU SORGULA

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıkldı. Sonuçlara aşağıda yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

2023 LGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih dönemlerinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulları tercih etmiş ancak herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin, bulundukları il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda kontenjan durumuna bakılmaksızın okul ve şube dengesi gözetilerek yerleştirme işlemleri tamamlanacak.

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek.

Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin kayıtları, 26 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak. Bu sürecin sona ermesiyle birlikte 1. yerleştirme dönemi başlayacak.


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