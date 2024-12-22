Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi branşların yer aldığı 19 farklı alanda yapılabilecek. İşte MEB eğitim uzman yardımcısı alımı başvuru tarihi ve şartları.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda toplam 50 milli eğitim uzman yardımcısı istihdam etmek üzere ilana çıktı. İşte başvuru süreci ve detaylar…
MEB eğitim uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, milli eğitim uzman yardımcılığı için aranan şartları taşıyan adaylar başvurularını, 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak.
MEB eğitim uzman yardımcısı alımı KPSS puan şartı kaç?
Adayların, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvurular, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi branşların yer aldığı 19 farklı alanda yapılabilecek.
MEB eğitim uzman yardımcısı alımı sözlü sınava katılacak adaylar ne zaman açıklanacak?
Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde (www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr) ilan edilecek.
MEB eğitim uzman yardımcısı alımı sözlü sınavı ne zaman?
Ankara'da 17-28 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sözlü sınavla ilgili her türlü bilgi MEB Personel Genel Müdürlüğünden temin edilebilecek.