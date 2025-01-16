Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB EKYS) için başvurular başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Peki, EKYS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar.
MEB EKYS sınavına katılacak adaylar için beklenen gün geldi. ÖSYM 2025 sınav takviminde belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları bugün başladı. MEB EKYS kılavuzu ile başvuru şartları belli oldu. Sınava katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 MEB EKYS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, MEB EKYS başvuru ekranı ve kılavuzu hakkında detaylar…
2025 MEB EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 MEB EKYS başvuruları, 15 Ocak Çarşamba bugün başladı ve 21 Ocak tarihinde sona erecek.
Geç başvuru günü, 31 Ocak 2025 tarihidir.
2025 MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 15 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
MEB EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?
MEB EKYS sınav ücreti, 950,00 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün %50 artırımlı olarak (1.425 TL) yatıracak.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.