MEB EKYS sınavına katılacak adaylar için beklenen gün geldi. ÖSYM 2025 sınav takviminde belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları bugün başladı. MEB EKYS kılavuzu ile başvuru şartları belli oldu. Sınava katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 MEB EKYS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, MEB EKYS başvuru ekranı ve kılavuzu hakkında detaylar…