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MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli 5 bin personel alımının ardından bu kez de 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapıyor. Engelli öğretmen atamasına ilişkin müjdeyi Bakan Mahmut Özer verdi. Peki 3 bin 500 engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman yapılacak? 2023 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları.

10:23 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
MEB engelli öğretmen atamaları

MEB engelli öğretmen atamaları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek 5 bin personel alımı için tercihler 24-30 Mart tarihleri arasında alındı. MEB bu kez de engelli öğretmen ataması yapıyor.

2023 engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum'' açıklamasında bulundu.

MEB 3 bin 500 engelli öğretmen atama başvuru kaç puanla olacak?

Engelli öğretmen atama EKPSS puanı kaç?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.

Engelli öğretmen atama başvurusu

Engelli öğretmen atama başvuruları son gün ne zaman?

Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

2023 engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak: İşte branş ve kontenjan dağılımı

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı konusunda tüm merak edilenler.

#meb
#engelli öğretmen ataması
#öğretmen atama başvurusu
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