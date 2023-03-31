MEB engelli öğretmen atamaları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek 5 bin personel alımı için tercihler 24-30 Mart tarihleri arasında alındı. MEB bu kez de engelli öğretmen ataması yapıyor.
2023 engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum'' açıklamasında bulundu.
Engelli öğretmen atama EKPSS puanı kaç?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.
Engelli öğretmen atama başvuruları son gün ne zaman?
Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.
2023 engelli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.