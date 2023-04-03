Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Peki, engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Engelli öğretmen atama başvuruları başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Başvuruların, 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacağı ifade edildi.

MEB 2023 engelli öğretmen atama takvimi

MEB engelli öğretmen ataması başvuru şartları neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. 2020 ve/veya 2022 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSSLisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

MEB engelli öğretmen ataması kontenjanların belirlenmesi nasıl yapılacak?

1. Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 12.04.2023 tarihinde “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacaktır.

Engelli öğretmen alımı

Engelli öğretmen ataması için tercih başvurusu nasıl yapılacak?

1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

6. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.

7. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü Saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

8. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

MEB 45 bin öğretmen ataması

45 bin yeni öğretmen ataması için takvim işliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin yeni öğretmen atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 45 bin öğretmen atayacak. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri yapıldı. 6 Mayıs'a kadar alınacak atama tercih sonuçları ise 8 Mayıs’ta açıklanacak.

45 bin yeni öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri tamamlandı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.

MEB 45 bin öğretmen ataması kontenjanları

Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 18 Nisan’da açıklanacak.

Öğretmen atamasında en fazla kontenjan 7 bin 878 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Onu 3 bin 604'lük kontenjan ile rehberlik ve psikolojik danışma alanı takip etti. Üçüncü sırada ise 3 bin 269 ile okul öncesi öğretmenliği yer aldı.

MEB 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?