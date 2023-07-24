Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye genelindeki okullarda tatil ilan edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "71 il eğitim-öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 10 ilimizde ise eğitim-öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart'a kadar eksiklikleri tamamladıktan sonra süreci tekrar değerlendirmeye başlayacağız" dedi. Peki deprem olmayan illerde okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılış tarihiyle ilgili yapılan açıklamalar.