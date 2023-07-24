MEB E okul nakil, boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?
MEB e okul LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları tercih sonuçları ardından öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu. 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih işlemlerinin geride kalması ile birlikte gözler nakil tarihlerine çevrildi. Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takviminde 1. ve 2. nakil dönemlerinin ayrıntıları netlik kazandı. İşte e-okul ile 2023 LGS boş kontenjan, taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler.
MEB e okul 1. yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı.
LGS MEB e okul tercih dönemi ne zaman başlayacak?
24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.
Hiçbir liseye yerleşemeyenler nasıl yerleştirilecek?
Lise tercih takvimine göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
MEB e okul LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak?
Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.