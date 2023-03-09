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Sözleşmeli öğretmen kadroya geçiş başvuruları MEBBİS üzerinden başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, sözleşmeli personelin kadroya atanma başvuruları başladı. Elektronik ortamda alınmaya başlanan öğretmenlerin kadro başvuruları, 31 Mart mesai bitiminde sona erecek. Atama başvuruları MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, sözleşmeli öğretmen ve personellerin atanma başvurusu nasıl yapılır?

16:05 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MEBBİS sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş başvurusu

MEBBİS sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmen, sözleşmeli fizyoterapist, sözleşmeli idari büro görevlisi, sözleşmeli idari destek görevlisi ve sözleşmeli destek personelinin 7433 sayılı Kanun doğrultusunda memur unvanlı kadrolara atanmak üzere yapacakları başvuruya ilişkin duyuru yayımlandı.

Sözleşmeli personelin kadroya atanma başvuruları

Sözleşmeli öğretmen ve personelin atanma başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular kişisel şifre kullanmak suretiyle 31.03.2023 tarihi (bu tarih dahil) mesai bitimine kadar MEBBİS/Başvuru Modülü üzerinden gerçekleştirilecek, bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

Sözleşmeli personel, MEBBİS üzerinden başvuru yaptıktan sonra yazı ekinde gönderilen durumuna uygun memur unvanlı kadroya atanma talebine ilişkin dilekçeyi doldurup ıslak imzalı olacak şekilde görev yaptıkları kurum/eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde eğitim-öğretime ara verilmiş olması veya mevzuata uygun geçerli bir mazeret nedeniyle görev yaptıkları ilde bulunmayan sözleşmeli personelin e-posta, belgegeçer ve benzeri iletişim araçları ile kurum/eğitim kurumu müdürlüklerine göndermiş oldukları dilekçeleri kabul edilecek olup bu şekilde başvuru yapan sözleşmeli personel, ıslak imzalı dilekçelerini daha sonra kurum/eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

MEBBİS atanma başvurusu için kimler başvuracak?

Bu kapsamda, 28 Kasım 2022 itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan 7433 Sayılı Kanun'un yürürlük tarihi olan 26 Ocak 2023'te sözleşmesi devam eden personelin memur unvanlı kadrolara başvuru hakkı bulunuyor.


#MEBBİS
#öğretmen kadro atama başvurusu
#meb
42 dakika önce
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Sözleşmeli öğretmen kadroya geçiş başvuruları MEBBİS üzerinden başladı
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