Olağanüstü hal ilan edilen illerde eğitim-öğretime ara verilmiş olması veya mevzuata uygun geçerli bir mazeret nedeniyle görev yaptıkları ilde bulunmayan sözleşmeli personelin e-posta, belgegeçer ve benzeri iletişim araçları ile kurum/eğitim kurumu müdürlüklerine göndermiş oldukları dilekçeleri kabul edilecek olup bu şekilde başvuru yapan sözleşmeli personel, ıslak imzalı dilekçelerini daha sonra kurum/eğitim kurumu müdürlüklerine teslim edeceklerdir.