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Öğretmen 2. il içi ve iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? MEBBİS başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı ataması için 2. başvurular bugün başladı. Öğretmenler 2. il içi ve iller arası tayin başvurularını MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Öğretmen 2. il içi ve iller arası tayin başvuruları ne zamana kadar yapılacak? Başvuru sonuçları ve atamalar hangi tarihte yapılacak?

14:28 . 25/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
MEBBİS

MEBBİS

Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri bu sene ikinci kez yapılacak. Mazerete bağlı yer değiştirmelerde 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olmak şartı aranacak.

ÖĞRETMEN 2. İL İÇİ VE İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI BAŞLADI

Öğretmen il içi ve iller arası tayin başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde gerçekleştirilecek.

KİMLER BAŞVURAMAYACAK?

Bakanlıkça 2023 yaz döneminde yayımlanan duyurular doğrultusunda;

a. İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenler,

b. İl içi veya iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemi gerçekleşen öğretmenlerden atamalarını iptal ettirenler bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞİKLİĞİ İLE ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 28 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

MEB YER DEĞİŞTİRME ATAMA TAKVİMİ 2023

Başvurular

Başlangıç: 25 Ağustos 2023

Bitiş : 28 Ağustos 2023 (Saat 16.00)

Atamalar: 29 Ağustos 2023

İlişik Kesme: 31 Ağustos 2023



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