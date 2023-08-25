Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri bu sene ikinci kez yapılacak. Mazerete bağlı yer değiştirmelerde 2023 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında birinci aşama başvurusu onaylanmış; ancak yer değiştirme işlemi gerçekleştirilememiş olmak şartı aranacak.