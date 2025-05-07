MEB'den son dakika duyurusu: 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçları açıklandı! İşte sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınava girmeye hak kazananlar e-devlet sorgu ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet adresinden yaptığı açıklamayla 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar bakanlığın meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bilahare duyurulacaktır. İşte MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuru sonuçları sorgulama ekranı.





15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU SONUÇLARI DUYURULDU

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSS puan üstünlüğüne göre her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) 7 Mayıs 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlandı.





Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı. Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

SÖZLÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSS puan üstünlüğüne göre her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) 7 Mayıs 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacaktır.



