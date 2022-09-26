Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına başlıyor: Meclisin gündeminde neler var?

TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması nedeniyle ilk tören, saat 13.30'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başlayacak. Saat 14.00'de toplanacak olan Genel Kurul'da, Şentop'un açış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Genel Kurul'a hitap edecek.

Meclisin gündeminde neler var?

Yeni dönemin ilk gündem maddelerinden biri, kamuoyunda “dezenformasyon” teklifi olarak nitelenen Sosyal Medya düzenlemesi olacak. Bu düzenlemede en çok, sosyal medya paylaşımlarına yönelik hapis cezası içermesi nedeniyle tartışılan maddesinde bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor.

Torba yasada neler olacak?

6 milyon dar gelirlinin icra borçlarının bir bölümünü devletin üstlenmesi ile esnafa yönelik yeni teşvik ve destekleri içeren düzenlemeler de yakında Meclis’e sunulacak. Bir ekonomi paketine dönüştürülecek bu teklifte, kira, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda zorunlu hale getirilecek arabuluculuk düzenlemesinin yer alması da bekleniyor.

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EYT ne zaman Meclis'e gelecek?

Yeni dönemin en önemli gündem başlıklarından biri de üzerindeki çalışmalarda sona gelinen ve en geç aralık ayına kadar Meclis’e sunulacağı duyurulan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme olacak. 17 Ekim’de sunulacak bütçe de kasımdaki komisyon, aralıktaki Genel Kurul görüşmeleri nedeniyle Meclis’in önemli mesai harcayacağı işleri arasında yer alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm aşamasına geldik" dedi. HAK-İŞ'i ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, asgari ücret konusuna da değindi. Bilgin, "Önümüzdeki Aralık ayında yeniden asgari ücreti değerlendireceğiz. Enflasyonun tahribatını değerlendirerek kararımızı açıklayacağız." dedi.

HDP’li vekiller yargılanacak mı?

Yeni dönemin öncelikli işleri arasında, hakkında 5 ayrı dosyadan işlem yapılan HDP’li Hülya Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması da yer alıyor. Meclis Genel Kurulu’nda yapılacak oylamalar sonucunda dokunulmazlığının kaldırılmasına hükmedilmesi halinde Güzel için yargı yolu açılmış olacak.

AYM ve RTÜK üye seçimi yapılacak

Meclis’in öncelikli işleri arasında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bir üye seçimi de bulunuyor. Meclis, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile RTÜK’e de yine yeni birer üye seçecek.

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Yurtdışında bulunan TSK unsurlarının görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Mali, Orta Afrika, Lübnan ve Azerbaycan tezkereleri de görüşülecek. Muhalefet ise borsadaki son yaşananlar başta olmak üzere yaz tatiline damga vuran önemli gelişmeleri Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor.