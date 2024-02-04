Meclis gündeminde bu hafta neler var? İşte beklenen düzenlemeler

Torba yasa maddeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa tasarısında sona gelindi. 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik, SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi, kademeli emeklilik, taşeron işçilere kadro gibi düzenlemelerin torba yasada yer alması bekleniyor. Kademeli emeklilik yasalaşırsa, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar bu avantajdan yararlanabilecek. İşte kademeli emeklilik için merak edilen o tablo...