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Meclis gündeminde bu hafta neler var? İşte beklenen düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi önemli yasal düzenlemeler için mesai yapacağı bir haftaya giriyor. Meclis Genel Kurulu'nda, Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen enerji teklifi ele alınacak. İşte Meclis'in bu haftaki gündemi.

11:06 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Meclis gündeminde bu hafta hangi kanun teklifleri var?
Meclis gündeminde bu hafta hangi kanun teklifleri var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun mesai yapacak. Meclis Genel Kurulu'nda, Sanayi Komisyonu'nda kabul edilen enerji teklifi ele alınacak. Teklife göre, denizlerde ve göllerde yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek. İçme-kullanma suyu temin edilen alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamındaki sahil şeritleri ise kapsam dışı tutulacak.

Hem yerli hem ithal doğalgaz dünya piyasalarına pazarlanabilecek

Sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatının yasal altyapısı bu teklifle oluşturuluyor.

Hem yerli hem ithal doğalgaz, LNG tesisleriyle dünya piyasalarına pazarlanabilecek.

Öne çıkan başlıklardan biri özel bir Tazminat Komisyonu

Meclis'e bu hafta 8'inci yargı paketinin sunulması bekleniyor. 70 maddelik teklifte öne çıkan başlıklardan biri özel bir Tazminat Komisyonu kurulması. Makul sürede yargılanma hakkının ihlaline yönelik başvurular bu komisyona yapılacak.

Haksız tutuklamalardan kaynaklı maddi-manevi hak kayıplarına ilişkin tazminat başvurularında Komisyon 3 ay içinde karar verecek. Böylelikle, Anayasa Mahkemesi'nin geri gönderdiği 70 bin dava dosyası hızla çözüme kavuşturulacak.

Yargı paketiyle, kanun yollarına başvuru süreleri uzatılacak. İtiraz, istinaf ve temyize başvurular 7 günden 2 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, denetimli serbestlik hükümlerinde değişiklik yapılması da gündeme gelebilecek.



#Meclis
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#torba yasa
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