Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu. Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapan Yılmaz’ın cansız bedeni, evine gelen kızı tarafından bulundu. Peki Mehmet Ali Yılmaz kimdir? İşte Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatı.

Mehmet Ali Yılmaz kimdir?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 tarihinde Trabzon Of'ta doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir. Trabzonspor'a tesis kazandırdı.