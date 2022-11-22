Meksika – Polonya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ediyor. Meksika ve Polonya Dünya Kupası için mücadele edecek. Meksika ve Polonya en son 1978'de Arjantin'de düzenlenen grup maçında karşı karşıya gelmişti. Polonya maçı 3-1 almıştı. Dünya Kupası C Grubu'nda gerçekleşecek bu büyük karşılaşma futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İki takımda da önemli isimler bulunuyor ancak gözler Raul Jimenez ile Robert Lewandowski'de olacak. Meksika ile Polonya karşı karşıya gelecek. Peki, Meksika - Polonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Meksika – Polonya maçı ne zaman saat kaçta?

Dünya Kupası C Grubu'nda gerçekleşecek olan Meksika - Polonya karşılaşması 22 Kasım 2022 Salı (bugün) günü saat 19:00'da gerçekleşecek.

Meksika – Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak?

974 Stadı'nda oynanacak Meksika-Polonya maçını Avustralyalı hakem Chris Beath yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Meksika: Ochoa, Sanchez, Araujo, Montes, Gallardo, Alvarez, Rodriguez, Guardado, Lozano, Vega, Jimenez

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Polonya: Szcesny, Bednarek, Glik, Kiwior, Cash, Szymanski, Bielik, Zielinski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Polonya

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Polonya Milli Takımı, tarihinde 9. kez finallere katılma başarısını gösterdi.

Arjantin, Meksika ve Suudi Arabistan ile C Grubu'nda yer alan Polonya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Polonya Dünya Kupası'na nasıl katıldı?

Ocak ayından bu yana eski Polonyalı kaleci Czeslaw Michniewicz'in çalıştırdığı Polonya, Avrupa Elemeleri'nde İngiltere, Arnavutluk, Macaristan, Andorra ve San Marino ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Polonya, I Grubu'nda İngiltere'nin ardından ikinci olarak play-off oynama hakkı kazandı.

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Play-off yarı finalindeki rakibi Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle men edilmesinin ardından maç yapmadan finale çıkan Polonya, İsveç'i 2-0 yenerek Katar biletini aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 30 kez havalandırırken, kalesinde 11 gole izin veren Polonya, grupta şu sonuçlarla aldı:

Macaristan-Polonya: 3-3

Polonya-Andorra: 3-0

İngiltere-Polonya: 2-1

Polonya-Arnavutluk: 4-1

San Marino-Polonya: 1-7

Polonya-İngiltere: 1-1

Polonya-San Marino: 5-0

Arnavutluk-Polonya: 0-1

Andorra-Polonya: 1-4

Polonya-Macaristan: 1-2

Michniewicz, sadece 8 maça çıktı

Teknik direktör Paulo Sousa'nın Flamengo'ya gitmesinin ardından ocak ayında milli takımın başına geçen Czeslaw Michniewicz, Katar öncesi 8 maçta görev yapabildi.

52 yaşındaki Michniewicz, Polonya ile çıktığı maçlardan 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Polonya'nın Katar'da en güvendiği isim şüphesiz bu yaz Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Robert Lewandowski olacak.

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Attığı 8 golle milli takımının play-off'lara kalmasında önemli rol oynayan 34 yaşındaki futbolcu, İsveç karşısında da ilk golü atarak turun kapısını araladı.

FIFA dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Polonya'nın kadrosunda ayrıca Juventuslu Arkadiusz Milik, Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek, Napolili Piotr Zielinski gibi etkili isimler bulunuyor.

Polonya Dünya Kupası geçmişi

Dünya Kupası'na daha önce 8 kez katılan Polonya Milli Takımı, en büyük başarısını 1974 ve 1982'de üçüncü olarak elde etti.

Katıldığı son üç turnuvada gruplardan çıkamayan Polonya, kupa tarihinde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 13'ünde ise mağlup oldu. Rakip fileleri 46 kez havalandıran Polonya, kalesinde ise 45 gol gördü.

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Polonya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1938 - İlk tur

1974 - Üçüncülük

1978 - İkinci tur

1982 - Üçüncülük

1986 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

Dünya Kupası C Grubu Polonya Maç takvimi

22 Kasım (TSİ 13.00): Meksika-Polonya (Stat 974) 26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan (Education City Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Polonya-Arjantin (Stat 974)

2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Meksika

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. FIFA Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı, Arjantin, Suudi Arabistan ve Polonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

Grupta ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Meksika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Meksika Dünya Kupasına nasıl katıldı?

Teknik direktörlüğünü 2019 yılından bu yana Gerardo Martino'nun yaptığı Meksika, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde averajla ikinci olarak Katar vizesi aldı.

Kanada, ABD, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (28) sahip olduğu Kanada ile zirveyi paylaşan Meksika, üst üste 8. kez finallere gitmeye hak kazandı.

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Meksika, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

Meksika-Jamaika: 2-1

Kosta Rika-Meksika: 0-1

Panama-Meksika: 1-1

Meksika-Kanada: 1-1

Meksika-Honduras: 3-0

El Salvador-Meksika: 0-2

ABD-Meksika: 2-0

Kanada-Meksika: 2-1

Jamaika-Meksika: 1-2

Meksika-Kosta Rika: 0-0

Meksika-Panama: 1-0

Meksika-ABD: 0-0

Honduras-Meksika: 0-1

Meksika-El Salvador: 2-0

Dünya Kupası tarihinde 7 kez gruplarda, 7 kez de son 16 turunda elenen Meksika Milli Takımı, Kolombiya ile oynadıkları ve ilk yarım saatte 2-0 öne geçmelerine karşın 3-2 yenildikleri maçın ardından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Duran toplara karşı milli takımın zaafının 'tarihsel' olduğunu savunan teknik direktör Martino, geçmişte olduğu gibi Meksika'nın turnuvada farklı bir motivasyonla oynayacağına inanıyor.

Paraguay'ı Güney Afrika 2010'da çeyrek finale kadar çıkaran 59 yaşındaki Martino'nun deneyimlerinin Meksika'ya avantaj sağlayacağına inananların sayısı az değil.

Takımın yıldızlarından Wolverhamptonlı Raul Jimenez ile Sevillalı Jesus Corona'nın sakatlıklarının kupa başlayana kadar geçmesini umut eden Meksika için kariyerini Avrupa'da sürdüren Hirving Lozano'nun Napoli'de, Jorge Sanchez'in de Ajax'ta her zaman sağlıklı dakikalar bulamaması ayrı bir handikap oluşturuyor.

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Real Betis'ten Sporting Braga'ya kiralanan kanat oyuncusu Diego Lainez de hızı ve mücadeleci kimliğiyle Martino'nun güvendiği isimler arasında.

Milli takım oyuncularının yarısından fazlası yerel ligde kariyerini sürdürüyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda oynayacak Real Betisli Andres Guardado ile dördüncü Dünya Kupası deneyimine hazırlanan Monterreyli Hector Moreno, milli takıma tecrübesiyle liderlik edecek.

Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katıldı. Dünya Kupası tarihinde 57 maç yapan Meksika, bu maçlardan 16'sını kazandı, 14'ünden beraberlikle, 27'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2018'de katılan Meksika, kupa tarihi boyunca 60 gol attı, kalesinde 98 gol gördü.

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En büyük başarısı 1970 ve 1986'da çeyrek finale çıkarak yakalayan Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

2018 - İkinci tur

Dünya Kupası C Grubu Meksika Maç takvimi

22 Kasım (TSİ 19.00): Meksika-Polonya (Stat 974) 26 Kasım (TSİ 22.00): Arjantin-Meksika (Lusail Iconic Stadı) 30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika (Lusail Iconic Stadı)