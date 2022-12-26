Polis, hemşire, öğretmen, imam, bekçi maaşları 2023'te ne kadar olacak? Memur maaşı zam oranları

Ocak zammının belirlenmesi için geriye yalnızca Aralık enflasyonu kalırken ek zammın da beklendiği sosyal refah artışları detayları ile merakla bekleniyor. Bu kapsamda ise "Polis, öğretmen, hemşire, bekçi 2023 Ocak ayı memur zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Polis, bekçi, hemşire, öğretmen, imam maaşları 2023 kaç TL olacak, ne kadar artacak?

MEMUR MAAŞLARI 2023 ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları için 5 aylık zam oranı kesinleşti. Bunun yanında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. İşte ek zam dahil tüm beklentilere göre hesaplanan emekli ve memur Ocak zam oranı ile tablo tablo tüm maaşlar:

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6 aylık memur enflasyon farkı ve memur zammı

15 meslekte ek zamlı memur maaşları

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Aralık ayının enflasyon rakamları sonrası yaklaşık 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur zammı kesinleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen çalışmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı'da eşlik ediyor. Enflasyonun refah kaybında yol açtığı tahribat maaşlarda yapılacak iyileştirmelerle kademe kademe ortadan kalkacak.

2023 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Öğretmen maaşları 2023

2023 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla enflasyon verisi ortaya çıkacak ve öğretmenlerin de dahil olduğu memur grubunun maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek.

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Öğretmenler, maaşlarının en az 25 bin TL olmasını dile getiriyor.

SÖZLEŞMELİ, KADROLU, ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2022 NE KADAR?

1. Derece öğretmen maaşı

14 25+: 11.357 TL

14 25: 11.354 TL

13 24: 11.332 TL

12 23: 11.310 TL

11 22: 11.300 TL

2. Derece öğretmen maaşı

23 21: 11.142 TL

22 20: 11.130 TL

21 19: 11.127 TL

3. Derece öğretmen maaşı

33 19: 10.846 TL

32 18: 10.826 TL

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31 17: 10.805 TL

4. Derece öğretmen maaşı

43 16: 10.784 TL

42 16: 10.676 TL

41 15: 10.577 TL

5. Derece öğretmen maaşı

53 14: 10.192 TL

52 13: 10.188 TL

51 12: 10.179 TL

6. Derece öğretmen maaşı

63 11: 10.115 TL

62 10: 10.110 TL

61 9: 10.100 TL

7. Derece öğretmen maaşı

73 8: 10.066 TL

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72 7: 10.062 TL

71 6: 10.057 TL

8. Derece öğretmen maaşı

83 5: 10.026 TL

82 4: 10.020 TL

81 3: 10.012 TL

POLİS MAAŞLARI 2023 NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memurların alacakları zam oranı da belli oldu. Buna göre memurlar yüzde 41,69'luk zammı garantilemiş oldu. Böylelikle en düşük memur maaşı yeni zamla 9 bin lirayı buldu.

Polis maaşları 2023

Ocak 2022 tarihinde 9.706 TL olan polis maaşı Temmuz zammı sonrasında 13.747 TL oldu.

Başkomiserlerin maaşları ise 11.162 TL'den 15.810 TL'ye yükseldi.

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2023 enflasyon rakamlarını açıklamasıyla enflasyon verisi ortaya çıkacak ve polislerin de dahil olduğu memur grubunun maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek.

HEMŞİRE MAAŞLARI 2023 NE KADAR OLACAK?

Hemşire maaşları, Ocak ve Temmuz aylarında toplam yılda iki kez zam alır. Eğitim süresine ve görev yapılan yıla göre maaşlar değişiklik gösterebilir.

Hemşire maaşları 2023

Son olarak TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Kasım ayında enflasyon 2.88 oldu. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre yıllık bazda enflasyon 84.49’a yükselmiş oldu. Memur maaşlarına, dolayısıyla hemşire maaşlarına yapılacak zam oranları enflasyon farkına göre oluşacak.

Enflasyon farkına göre hemşireler şimdiden %15.11 oranında zammı hak etti. Aralık ayında açıklanacak enflasyona göre hemşirelerin Ocak ayında alacakları ücretler netlik kazanacak.

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Lisans mezunu hemşire olarak 5/1 derecesinde görev yapan kişi geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı zam ile birlikte 11 bin 832 TL maaşa sahipti. Son 5 aylık enflasyon dikkate alındığında aynı derecede görev yapan hemşirenin maaşı 13 bin 619 TL olacak.

Aralık ayında aylık ve yıllık bazda enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla hemşirelerin tam olarak alacağı zam oranları netlik kazanacak. Enflasyonun artması durumunda maaş tutarı artarken, düşmesi durumunda zam oranında düşüş yaşanacak.

2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memurların zam oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri dikkate alınarak yapılıyor. İlkokul mezunu bir bekçi Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 9 bin 259 TL maaş alıyordu.

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Bekçi maaşları 2023

5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında enflasyon farkı 15.11 olurken yeni yılda bu hesaplamaya göre Bekçi Maaşı 10 bin 658 TL’ye yükseliyor.

Ocak ayında bekçi maaşlarına yapılacak zam oranları aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belli olacak.

İMAM MAAŞLARI 2023 NE KADAR OLACAK?

İmamların maaşlarına memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılıyor. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu ek zam da maaşlarına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı. Temmuz ayında ise, yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 34,69 enflasyon farkı eklenerek yüzde 41,69 oranında zam almıştı. Bu zam imam maaşlarına yansıtılmıştı.

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İmam maaşları 2023

2023 yılında ise temmuz ve aralık ayları ile birlikte 6 aylık enflayon farkı hesaplanacak. Bu enflasyon farkı da 2023 ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak. Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan beş aylık dönemde enflasyon yüzde 13,5'u geçti. Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Buna ek yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

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ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ay başında, bir önceki aya ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

KASIM ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti.