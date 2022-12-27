2023 Bekçi maaşları ne kadar oldu? Zam sonrası güncel bekçi memur maaşları

İŞKUR tarafından yayınlanan 2023 bekçi alımı ilanının ardından bekçi olmaya karar veren adaylar bekçi maaşlarının yeni yılda ne kadar olacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılının asgari ücretinin 8506 TL olduğunu duyurdu. Bu duyuru ile birlikte bekçi maaşları araştırılmaya başlandı. Peki, 2023 bekçi maaşları zamlanacak mı? 2023'te bekçi maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre geride kalan 5 aylık zaman diliminde yıllık enflasyon 84.39’a yükseldi. Bekçi maaşları ise ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde değişiklik gösteriyor. Bekçi maaşlarının yeni yılda Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez zam görmesi bekleniyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala bekçiler 5 aylık zaman diliminde yüzde 15.11 enflasyon farkını cebine koydu.

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2022 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Memurların zam oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri dikkate alınarak yapılıyor. İlkokul mezunu bir bekçi Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 9 bin 259 TL maaş alıyordu.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ay başında, bir önceki aya ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

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