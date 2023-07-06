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2023 Bekçi maaşları ne kadar oldu? Zam sonrası güncel bekçi memur maaşları

2023 bekçi maaşları ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. TÜİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte belli olan memur maaşlarına refah payı da eklenecek. Temmuz zammıyla memur maaşları yükselirken bekçi maaşlarının ne kadar olduğu da gündemdeki yerini aldı. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz zammı ile İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alacak?

16:45 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bekçi maaşları 2023

Bekçi maaşları 2023

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak zamla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da gözetiliyor. Zamların yapılmasındaki en önemli faktör ise TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkı olacak. TÜİK enflasyon oranı 3,92 olurken yıllık enflasyon 38,21 olarak açıklandı. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu. Peki, bekçi maaşı temmuz zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak?

2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi.

2023 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Bekçi maaşlarına Ocak ayında bir önceki yılın ikinci 6 altı aylık diliminize ait enflasyon artış oranı doğrultusunda yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

İşte Ocak ayındaki zam sonrası hali hazırdaki güncel 2023 bekçi maaşları:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye

Üniversite mezunu bekçi maaşı 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.

Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL’yi bulmaktadır.

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