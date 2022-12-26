Yeni öğretmen maaşları 2023 ne kadar olacak, kaç TL artacak?

Öğretmen maaş zammı için tahminler gelmeye devam ediyor. Ocak ayında netleşecek Aralık enflasyonunun ardından polisinden öğretmenine milyonlarca meslekte yeni zamlı maaşlar netleşmiş olacak. Yeni yılın belirlenen ilk zammı asgari ücret olurken bu açıklama sonrası Türkiye'nin gözü yeni öğretmen maaşlarında.. Peki, kadrolu, ücretli, sözleşmeli öğretmen maaşları yüzde kaç artacak, kaç TL olacak?

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2023 NE KADAR OLACAK?

Ücretli, sözleşmeli, kadrolu olmak üzere öğretmen maaşları unvana ve görev yapılan yıla göre değişiklik gösteriyor.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık bazda 2,88 oranında artış gösterirken yıllık enflasyon ise 84.39 oldu. Aralık ayı enflasyon rakamları hariç 5 aylık enflasyon farkı toplam 15.11 oldu.

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SÖZLEŞMELİ, KADROLU VE ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte 1/8 öğretmen maaşı ve 4/b sözleşmeli öğretmen maaşları; sözleşmeli, kadrolu ve ücretli olarak 3 farklı kategoride belirlenecek.

1/4 derecesinde görev yapan Öğretmen Maaşının şimdiki enflasyon farkına göre Ocak ayında 14 bin 166 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından öğretmenlerin alacağı zam oranları netleşecek.

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uzman öğretmen ve başöğretmen derecesine geçen öğretmenlere ilişkin yaptığı açıklamada; uzman öğretmen maaşlarına 2.250 lira, başöğretmen maaşlarına ise yaklaşık olarak 4.500 lira artış yapılacağını açıkladı.

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ay başında, bir önceki aya ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

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