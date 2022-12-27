Polis maaşları 2023'te ne kadar olacak? Ocak ayı zamlı Polis maaşları

2023 polis maaşları yeni asgari ücretin 8500 liraya çıkmasıyla beraber merak konusu oldu. Çalışılan yıla bağlı olarak değişiklik gösteren polis maaşları görev yapılan bölgeye göre de değişkenlik gösteriyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak memur maaşlarını da etkileyecek. Peki, 2023 Polis maaşı ne kadar olacak?

2023 YILINDA POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Polis maaşlarına, Temmuz ve Ocak ayı olmak üzere yılda iki kez zam yapılmaktadır. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu 2.88 olarak duyuruldu. Enflasyon yıllık bazda 84,49’a yükseldi. Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamlarını hesaba katmadan memurların alacağı 5 aylık enflasyon farkı 15.11 oldu.

Buna göre 8/1 derecesinde görev alan polis memur 2022 yılının Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 13752 TL maaş alıyordu. Enflasyon farkına göre %15.11 oranında zam yapılması durumunda bu maaş 2023 Ocak ayından itibaren 15 bin 829 TL’ye yükselecek.

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Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı netlik kazanacak. Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler dahil edilmediğinden farklılık gösterebilir.

2022 YILINDA POLİS MAAŞLARI NE KADARDI?

Polisler 2022 yılının Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 13752 TL maaş alıyordu.

ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ay başında, bir önceki aya ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.