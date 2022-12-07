2023 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşında son gelişmeler

13 milyon 800 bin emekli, 4 milyon civarında kamu görevlisi, kamu işçileri, EYT’den (emeklilikte yaşa takılanlar) emekli olacak milyonlar, evde bakım ücreti alanlar, engelli aylığı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar, dul ve yetimler… Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı enflasyon verilerinde. Çünkü maaşlara yapılacak zamda enflasyon verisi kritik öneme sahip. Memur ve memur emeklisinin maaş artışında enflasyona ek iki yılda bir tekrarlanan toplu sözleşme sonuçları dikkate alınıyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BEKLENİYOR

Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Ocak zammı için artık sadece 1 veri kaldı.

Yeni yıl memur ve emekli zammı ne kadar olacak, sorusunun yanıtı kasım ayı enflasyon rakamlarıyla şekillenmeye başladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında yıllık yüzde 84,39, aylık yüzde 2,88 oldu. Bu rakamlara göre memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak aralık ayı enflasyon verileri memur ve emekli maaşı zammında etkili olacak.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon oranları için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon oranı Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88, yıllık bazda ise yüzde 84,39 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04, enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 oldu.

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

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MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek. Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ ZAMLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli mamur maaşı

SSK ve Bağkurlularda toplu sözleşme bulunmuyor ve 6 aylık enflasyon farkına göre maaşlarına zam alıyorlar. Buna göre SSK ve Bağkurlular şimdiden yüzde 14,05 oranında zammı hak etti. Ancak Aralık ayı enflasyonuna göre bu durum değişebilir. Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 14,05 olan güncel oran da düşüş gösterecek. Aralık ayında aylık enflasyon yükselirse maaşlarına gelecek zam yüzde 14,05'in üzerinde olacak.

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3600 EK GÖSTERGEDEN EK ZAM

Dünya ekonomileri durgunluk içine girerken Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor. Türkiye ekonomisindeki büyümenin de maaşlara zam olarak eklenmesi bekleniyor. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 3600 ek göstergeden de ekstra zam gelecek.

2023 OCAK AYI MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor.

2022 MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILDI?

Temmuz itibarıyla en düşük emekli maaşına 1.000 lira yani yüzde 40 zam yapılmış, böylece taban emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Ocak ayında da taban maaşta bu doğrultuda bir düzenleme yapılabilir. Yine 1.000-1.500 liralık bir artış gündeme gelirse söz konusu maaş 4 bin 500-5 bin liraya çıkabilir. Eğer seyyanen zam, refah payı gibi gibi ek bir düzenleme olursa bu zam oranı yüzde 5-10 daha da yukarı çıkabilir. Asgari ücretliye yüzde 30-50 civarı zamların konuşulduğu bir ortamda emeklilerin de bu konuda beklentisi artmış durumda.

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