2023 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olur? Asgari ücret ile ilgili tahminler

Yeni asgari ücret için heyecanlı bekleyiş... Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı değişecek. Güzel bir rakam bekleyen çalışanlar "Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorusunu yöneltiyor.

2023 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 7 Aralık , ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

2023 ASGARİ ÜCRET MİKTARI NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde 7 bin 785 liranın "kırmızı" çizgi olduğunu açıkladı. Atalay, "7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

REKLAM

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı. Net ücret 5 bin 500 lira.

ÖZGÜN TÜİK Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı! İşte 5 aylık enflasyon farkı