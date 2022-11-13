​Menemen Belediyespor Bursaspor maç sonucu: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Menemen Futbol Kulübü, üst üste ikinci yenilgisini 14'üncü haftada evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Bursaspor önünde aldı: 0-1. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 86'ncı dakikada konuk ekipten Ozan İsmail attı. Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'den birlikte küme düşen iki ekipten Menemen FK, bu sonuçla 20 puanla Play-Off hattının gerisinde kaldı. Transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı kadrosu bulunan Bursaspor ise puanını 15 yaptı.