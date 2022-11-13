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Menemen Belediyespor Bursaspor maç sonucu: 0-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Menemen Belediyespor FK, Bursaspor ‘a 0-1 mağlup oldu. Bursaspor’un golü 86. dakikada Ozan İsmail’den geldi. Menemenspor’dan Kadir, Muhammed Enes, Abdulkadir, Ali Özgün ile Bursaspor’dan Mustafa sarı kart gördü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Menemen Belediyespor Bursaspor maç sonucu: 0-1
Menemen Belediyespor Bursaspor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışı veren Menemen Futbol Kulübü, üst üste ikinci yenilgisini 14'üncü haftada evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Bursaspor önünde aldı: 0-1. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 86'ncı dakikada konuk ekipten Ozan İsmail attı. Geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'den birlikte küme düşen iki ekipten Menemen FK, bu sonuçla 20 puanla Play-Off hattının gerisinde kaldı. Transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı kadrosu bulunan Bursaspor ise puanını 15 yaptı.

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