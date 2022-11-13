Karagümrük-Gaziantep FK: 3-3

Ligin 14. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekibin gollerini, 13. dakikada Ertuğrul Ersoy, 20. dakikada Figueiredo ve 65. dakikada Merkel kaydetti.

Ev sahibi takım bu gollere, 32 ile 53. dakikalarda Baniya ve 69. dakikada Kouassi ile karşılık verdi.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 16'ya, Karagümrük ise 13'e yükseltti.

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maç özetini izlemek için tıklayın.

Karagümrük-Gaziantep FK maç özeti:

7. dakikada Ozdoev'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Borini'nin vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdaki Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Günay topu kornere tokatladı.

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13. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan Maxim'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafayla vurduğu top ağlarla buluştu: 0-1.

16. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Figueiredo'dan önce ceza sahasını terk eden kaleci Viviano, meşin yuvarlağa müdahale etti. Karagümrük yarı alanının ortalarına düşen topu alan Maxim, Viviano'nun kalesinde olmadığını görerek bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Gaziantep FK bir gol daha buldu. Maxim'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Sagal'ın kafayla vurduğu topu yerden sekmesine rağmen kaleci Viviano önlemeyi başardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı tamamlayan Figueiredo ağları havalandırdı: 0-2.

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32. dakikada Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde savunmanın müdahale ettiği top yeniden aynı oyuncuya geldi. Jimmy, bu kez pasını ceza sahası içi sol çaprazdaki Borini'ye aktardı. Bu oyuncunun ortasında altıpasa iyi hareketlenen Rayyan Baniya, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Müsabakanın ilk yarısı 2-1 Gaziantep temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Soldan Jimmy Durmaz'ın kullandığı kornerde ön direkte Salih Dursun'un kafayla vurduğu top arka direğe gitti. Buraya hareketlenen Baniya dokunarak topu filelere gönderdi: 2-2.

65. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti. Sol kanatta topla bululan Maxim'in ceza sahasına gönderdiği topu altıpasa hareketlenen Merkel ağlarla buluşturdu: 2-3.

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69. dakikada İstanbul temsilcisi bir kez daha beraberliği sağladı. Ozdoev'in ceza sahası yayının solundan şutunda kaleci Günay Güvenç sağına gelen topu güçlükle çeldi. Ceza sahası içi sol kanadına açılan topu alan Borini'nin altıpasa gönderdiği topu arka direkte Kouassi tamamladı ve skora bir kez daha denge getirdi: 3-3.

78. dakikada Boroni'nin soldan ortasında arka direğe hareketlenen Baniya'nın yakın mesafeden sert vuruşunda top üst direkten döndü.

Mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.