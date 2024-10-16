ABD Merkez Bankası (Fed)'in faiz kararları, küresel piyasalar üzerindeki etkisiyle yatırımcıların yakından takip ettiği önemli bir ekonomik göstergedir. FED faiz kararı bu ay açıklanmayacak. Fed'in bir sonraki faiz kararı 6 - 7 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Kasım'da açıklanacak. Peki Fed faizleri düşürecek mi?