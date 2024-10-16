Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri ise faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde... Peki, Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ekim ayı ile birlikte araştırılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında her ay toplanıyor. FED'in faiz indirimi yapmasının ardından TCMB faiz indirecek mi? sorusu yanıt bulmayı bekliyor.
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ekim ayı faiz kararı için tarih belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı 17 Ekim 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
Faiz beklentisi ne yönde?
AA Finans'ın TCMB'nin 17 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.