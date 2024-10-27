FED'in faiz kararları, küresel piyasalar üzerinde önemli etkiler oluşturan bir gelişmedir. FED faiz kararı ne zaman sorusu, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip edilir. FED faiz toplantı tarihi belirlendikten sonra tüm gözler bu tarihe çevrilir. Çünkü FED'in faiz oranlarını artırması veya düşürmesi, dolar kurundan altın fiyatlarına, hisse senedi piyasalarından emtia fiyatlarına kadar birçok enstrümanı etkileyebilir.

ABD Merkez Bankası (FED), genellikle yıl içerisinde belirli aralıklarla Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları düzenler ve bu toplantılar sonucunda faiz kararlarını açıklar. ABD Merkez Bankası PPK toplantısı ardından Eylül ayı faiz kararını duyurmuş ve faizi 50 baz puan indirdiklerini bildirmişlerdi. Gözler bir sonraki FED faiz kararı toplantısında. Peki FED faiz kararı bu ay açıklanacak mı, Ekim FED toplantısı yok mu?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED toplantı takvimine göre ABD Merkez Bankası PPK bir sonraki toplantısı 6 - 7 Kasım tarihlerinde olacak. Faiz kararı ise 7 Kasım günü saat 21:00'de ilan edilecek.

FED FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ?

Fed Başkanı Jerome Powell, daha fazla faiz indiriminin yolda olduğunun sinyalini verdi ancak bunların hala sağlıklı olan ekonomiyi desteklemeye yönelik ölçülü bir hızda gerçekleşeceğini belirtti.

Powell, ABD merkez bankasının ileriye dönük olarak çeyrek puanlık faiz indirimlerine devam edeceğini ve yeni verilerin devam eden ekonomik büyüme ve tüketici harcamalarına olan güveni artırmasının ardından "acelesi olmadığını" vurguladı.

FED FAİZİ İNDİRDİ Mİ?

FED eylül ayında yaptı toplantıda faiz indirimine gitmişti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11'e karşı 1 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024

FED NEDİR?