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Ekim 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacağı ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde merak konusu olmayı sürdürüyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısını her ay düzenli olarak gerçekleştiriyor. Merkez Bankası ekim ayı PPK Toplantısı 26 Ekim 2023 tarihinde yapılacak. Peki ekonomistlerin faiz beklentisi ne yönde?

11:28 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Ekim ayı Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. Altın, dolar ve borsa yatırımları bulunan yatırımcılar, açıklanacak olan eylül ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim Merkez Bankası PPK Toplantısı hangi tarihte? İşte, Merkez Bankası toplantı tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

TCMB ekim ayı faiz kararı beklentisi ne yönde?

Merkez Bankası'nda görev değişiminin ardından gelecek beşinci faiz kararı merak konusu oldu. İlk dört kararda olduğu gibi ekim kararında da artış bekleniyor.

TCMB Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti.

Merkez Bankası faiz toplantı tarihleri

  1. 26 Ekim 2023
  2. 23 Kasım 2023
  3. 21 Aralık 2023
  4. 25 Ocak 2024
  5. 22 Şubat 2024
  6. 21 Mart 2024

#Merkez Bankası
#Merkez Bankası faiz kararı
#TCMB
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