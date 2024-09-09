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Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım! TCMB Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına kilitlenmişken gözler bir yandan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında belli olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşürülecek mi, yükseltilecek mi? İşte merak edilip araştırılan tarihin detayları...

13:04 - 9/09/2024 الإثنين
Yeni Şafak
Merkez Bankası faiz kararı
Merkez Bankası faiz kararı

Eylül ayına girmemizle beraber gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına döndü. Bu ay küresel piyasalarda Fed'in en az 25 baz puan indirime gideceğine olan güçlü beklenti Merkez Bankası'nın da faiz indirimi yapma ihtimalini akıllara getirdi. İki Merkez Bankası, bir gün arayla faiz kararını açıklayacak. Peki, Merkez Bankası Eylül faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Eylül faiz kararını 19 Eylül 2024 tarihinde açıklayacak.

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken, ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı belirtilen duyuruda, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir. Mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir. " ifadelerine yer verildi.

FED EYLÜL FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası PPK toplantısı 17-18 Eylül günleri gerçekleşecek ve faiz kararı 18 Eylül'de saat 22:00 sıralarında duyurulacak. Diğer toplantı tarihleir şöyle:

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024



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