TCMB'nin faiz indirimi yapması, ev ve otomobil fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bu durum, birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kompleks bir süreçtir. Bu ay FED'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Peki faizler düşerse ev ve otomobil fiyatları yükselir mi? faizler düşerse ev ve araba fiyatları…