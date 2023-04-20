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2023 Mersin Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta?

Mersin bayram namazı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere akın edecek. Mersin’de yaşayan vatandaşlar, Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet namaz vakitlerine göre Mersin’de Ramazan Bayramı namazı 06.30’da kılınacak. Peki bayram namazı kaç rekat? Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? İşte detaylar.

12:03 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mersin bayram namazı saat kaçta?

Mersin bayram namazı saat kaçta?

Mersin bayram namazı saati
, Mersin’de oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel
tüm illerin ve
Mersin bayram namaz vakitleri
de belli oldu.

Mersin Bayram Namazı Saati Kaç?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre, Mersin’de Ramazan Bayramı namazı saati 06.30’da kılınacak.

Mersin Namaz Saatleri

Mersin namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Mersin namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki kere kılınır. Ramazan ve kurban bayramlarının ilk günü kılınır. Toplamda 2 rekattır. Diyanete göre bayram namazı cemaatle olduğu sürece cami, ev veya başka mekanlarda kılınabilir. İşte bayram namazı kılınışı:

Bayram namazı kılınışı

- Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.

- Sonra "Sübhaneke" okunur.

- Sübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

- Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

- İkinci rekâtta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

- Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

- Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena atina, Rabbena firli duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

Bayram namazı evde kılınır mı?

Diyanet'in yaptığı açıklamaya göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Bayram namazı vakti ne zaman?

Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.


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26 dakika önce
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