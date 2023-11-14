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Mersin’de sağanak yağış etkili: Silifke’de araçlar suya gömüldü

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin’in bazı bölgelerinde kuvvetli olarak etkisini gösterdi. Silifke ilçesinde de kuvvetli sağanak yağış yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yağışla birlikte özellikle Saray Mahallesi’nde Atatürk ve İnönü caddelerinde yollar su altında kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, çevredeki bazı evlere de suyun girdiği öğrenildi. Mersin 5 günlük hava durumu haberimizde.

15:19 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Mersin’in Silifke ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, vatandaşlar zorluk yaşadı.

Mersin’in Silifke ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, vatandaşlar zorluk yaşadı.

’in Silifke ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı, vatandaşlar zorluk yaşadı. Bazı araçların da kısmen suya gömüldüğü yağış sonrası bölgede çalışma başlatıldı. Mersin 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

MERSİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Mersin 5 günlük hava durumu için

SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ, ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Mersin’in bazı bölgelerinde kuvvetli olarak etkisini gösterdi. Silifke ilçesinde de kuvvetli sağanak yağış yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Yağışla birlikte özellikle Saray Mahallesi’nde Atatürk ve İnönü caddelerinde yollar su altında kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, çevredeki bazı evlere de suyun girdiği öğrenildi.

Yağış sonrasında bölgeye gönderilen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin su tahliyesine başladığı bildirildi.

Otomobili su altında kalan vatandaşlardan İbrahim Ok, “Aracı buraya bırakmıştım. Çok şiddetli yağmur yağıyordu dışarı çıkamadık. Geldiğimizde bir baktık ki araç suya gömülmüş. Belediye ekiplerini bekledik, vidanjör geldi suyu çekiyor” dedi.

Öte yandan bölge genelinde yağışların aralıklarla etkili olacağı ifade edildi.



#mersin
#hava durumu
#meteoroloji
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