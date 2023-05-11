Mersin Tarsus seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve 2023 Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Mersin Tarsus ittifak seçim sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Mersin Tarsus Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Mersin Tarsus ilçesi hakkında bilgiler

Mersin ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Tarsus, tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleriyle ünlüdür. Tarihi M.Ö. 3. binyıla kadar uzanan Tarsus, önemli bir Akdeniz kentidir. Bugün de ilçe, tarih, turizm, tarım ve sanayi açısından önemli bir konumdadır.

Tarsus, M.Ö. 3. binyıla kadar uzanan tarihiyle önemli bir Akdeniz kentidir. Tarsus'un tarihi Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Araplar tarafından yönetilmiştir. İlkçağda İpek Yolu'nun önemli bir geçiş noktası olan Tarsus, aynı zamanda Mersin ilinin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Tarsus, Mersin ilinin doğusunda yer alır ve Akdeniz'e kıyısı vardır. Adana iline 24 km, Mersin şehir merkezine ise yaklaşık 30 km mesafede bulunmaktadır. Tarsus, Toros Dağları ile Akdeniz arasında yer alır ve zengin tarım alanlarına sahiptir.

Tarsus ilçesi, 31 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler:

Acarlar Mahallesi, Akıncılar Mahallesi, Alifakı Mahallesi, Askeriye Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Beydeğirmeni Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Fevziçakmak Mahallesi, Gözlükule Mahallesi, Güneykent Mahallesi, Güzeloluk Mahallesi, Hacıomerli Mahallesi, İhsanlı Mahallesi, İsmet İnönü Mahallesi, Kadıoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Kızılcami Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Medrese Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Mercan Mahallesi, Murat Mahallesi, Muvaffak Ataman Mahallesi, Özgürlük Mahallesi, Rıdvanpaşa Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Ulu Camii Mahallesi, Yakuplu Mahallesi ve Yeni Mahalle'dir.

2021 yılı itibariyle Tarsus ilçesinin nüfusu yaklaşık 401.000'dir. İlçe nüfusunun çoğunluğu şehir merkezinde yaşamaktadır.



