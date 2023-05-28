Mersin Tarsus 2. tur seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Mersin Tarsus Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Mersin Tarsus Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mersin Tarsus 2023 seçim sonuçları saat 21.00 itibariyle kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Ancak tam seçim sonuçlarının sandıklardan çıkan oyların sayımının bitmesinin ardından belli olması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler, Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler, Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz. Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Mersin Tarsus ilçesi hakkında bilgiler

Mersin ilinin en büyük ilçelerinden biri olan Tarsus, tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleriyle ünlüdür. Tarihi M.Ö. 3. binyıla kadar uzanan Tarsus, önemli bir Akdeniz kentidir. Bugün de ilçe, tarih, turizm, tarım ve sanayi açısından önemli bir konumdadır.

Tarsus, M.Ö. 3. binyıla kadar uzanan tarihiyle önemli bir Akdeniz kentidir. Tarsus'un tarihi Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar ve Araplar tarafından yönetilmiştir. İlkçağda İpek Yolu'nun önemli bir geçiş noktası olan Tarsus, aynı zamanda Mersin ilinin en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Tarsus, Mersin ilinin doğusunda yer alır ve Akdeniz'e kıyısı vardır. Adana iline 24 km, Mersin şehir merkezine ise yaklaşık 30 km mesafede bulunmaktadır. Tarsus, Toros Dağları ile Akdeniz arasında yer alır ve zengin tarım alanlarına sahiptir.

Tarsus ilçesi, 31 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler:

Acarlar Mahallesi, Akıncılar Mahallesi, Alifakı Mahallesi, Askeriye Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Beydeğirmeni Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Fevziçakmak Mahallesi, Gözlükule Mahallesi, Güneykent Mahallesi, Güzeloluk Mahallesi, Hacıomerli Mahallesi, İhsanlı Mahallesi, İsmet İnönü Mahallesi, Kadıoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Kızılcami Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Medrese Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Mercan Mahallesi, Murat Mahallesi, Muvaffak Ataman Mahallesi, Özgürlük Mahallesi, Rıdvanpaşa Mahallesi, Selçuklu Mahallesi, Ulu Camii Mahallesi, Yakuplu Mahallesi ve Yeni Mahalle'dir.