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Mesut Kösedağ kimdir?

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağ oldu. Mesut Kösedağ, 1984 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Kamu Yönetimi alanında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldu. Siyasi kariyerine CHP Kadıköy gençlik kolunda başlayan Kösedağ, partide çeşitli görevler üstlendi. CHP Kadıköy Belediye başkan adayı Mesut Kösedağ aslen nereli, nerelerde çalıştı? İşte detaylar.

09:23 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Mesut Kösedağ kimdir?
Mesut Kösedağ kimdir?

31 Mart yerel seçimleri için adaylar belirlenirken, CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mesut Kösedağ'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte Mesut Kösedağ'ın biyografisi.

Mesut Kösedağ kimdir?

Mesut Kösedağı, 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Kösedağı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. 2018 yılında Marmara Üniversitesinde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kolunda başlamış, bu süreçte çeşitli görevler üstlenmiştir. 2014-2019 döneminde Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunmuştur. Halen Kadıköy ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.



#Mesut Kösedağ
#CHP
#Kadıköy
2 saat önce
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