CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını tamamladı. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrası İstanbul ilçeleri CHP belediye başkan adayları neteleşti. Peki CHP Esenyurt belediye başkan adayı kmi? Bakırköy CHP adayı kim oldu? Avcılar CHP belediye başkan adayı açılandı mı? CHP İstanbul ilçe adayları kimler oldu? İşte Sarıyer, Ümraniye, Adalar, Kağıthane CHP belediye başkan adayları isim listesi.