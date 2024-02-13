31 Mart yerel seçimleri için adaylar belirlenirken, CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mesut Kösedağ'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İşte Mesut Kösedağ'ın biyografisi.
Mesut Kösedağ kimdir?
Mesut Kösedağı, 1984 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Kösedağı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. 2018 yılında Marmara Üniversitesinde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.
Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kolunda başlamış, bu süreçte çeşitli görevler üstlenmiştir. 2014-2019 döneminde Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunmuştur. Halen Kadıköy ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.