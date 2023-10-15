Meteoroloji Genel Müdürlüğündden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Adana , Mersin, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, sabah saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş çevreleri ile Kayseri'nin güney ve doğusunda kuvvetli, Adana'nın doğu ilçeleri ile Hatay kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Toz taşınımı nerede görülecek?

Ayrıca, bu gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı bekleniyor.

Bu nedenle, görüş mesafesin düşmesi, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Bugün yağış var mı?

Hava durumu nasıl olacak?

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL: 24, Az bulutlu ve açık.

ANKARA: 23, Az bulutlu.

İZMİR: 26, Az bulutlu.

BURSA: 25, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 25, Az bulutlu ve açık.

SAKARYA: 24, Az bulutlu ve açık.

EDİRNE: 27, Az bulutlu ve açık.

KIRKLARELİ: 26, Az bulutlu ve açık.

A.KARAHİSAR: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 29, Az bulutlu, zamanla doğu çevreleri parçalı bulutlu.

ADANA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra çevre ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri, gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 30, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 23, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu.

SİVAS: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 24, Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu.

BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 23, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 21, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 20, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 19, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

VAN: 19, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 29, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 29, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 28, Az bulutlu.