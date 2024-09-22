Adana’da etkili olan süper hücre, şiddetli yağmur ve rüzgarla birlikte bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Adana’nın merkezine yağan ve aniden bastıran yağmur sonrası yollar göle döndü. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında araçlar mahsur kaldı.