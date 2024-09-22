Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den yapılan tahmine göre, Samsun, Ordu, Giresun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sakarya, Bolu ve Karabük’te kuvvetli yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji anlık hava durumu raporu güncel bilgileri.
Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.