EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı: Samsun Ordu Giresun Sakarya Zonguldak ve Bartın için kırmızı alarm!

Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı: Samsun Ordu Giresun Sakarya Zonguldak ve Bartın için kırmızı alarm!

16:5922/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Meteoroloji'den Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji'den Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Orta ve Batı Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den yapılan tahmine göre, Samsun, Ordu, Giresun, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sakarya, Bolu ve Karabük’te kuvvetli yağış etkili olacak. İşte Meteoroloji anlık hava durumu raporu güncel bilgileri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Orta Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanaklar,
'un doğusu ile Ordu ve Giresun'un kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bugün gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Sakarya'nın doğu, Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Meteoroloji hava durumu
#Samsun
#ordu
#giresun
#zonguldak
#Sakarya

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji kuvvetli yağış uyarısı yaptı: Samsun Ordu Giresun Sakarya Zonguldak ve Bartın için kırmızı alarm!