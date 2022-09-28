Anlamlı, kısa, uzun, Mevlid gecesi mesajları 2022!

Diyanet dini günler takvimine göre, Rebiülevvel ayı 27 Eylül 2022 Salı günü başladı. Rebiülevvel ayında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) dünyayı nurlandırmıştır. Bundan dolayı da bu ayda Mevlid Gecesi idrak edilmekte ve kutlu doğum haftası ile Efendimiz’e salat ve selam getirilmekte. Rebiülevvel ayının 11. günü olan 7 Ekim 2022 Cuma günü Mevlid Kandili idrak edilecek. Tüm İslam dünyası mübarek Mevlid gecesini karşılamak için hazırlıklar yapıyor. Siz de sevdiklerinize bu özel günde özel mesajlar göndererek bir dua isteyebilir ve onları mutlu edebilirsiniz. Hayırlı Kandiller mesajı göndermek için hadisli, ayetli ve dualı, resimli kandil mesajları burada! İşte 2022 yılına özel en özel ve resimli Mevlid Gecesi mesajları...

REKLAM

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Mevlid Geceniz mübarek olsun

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Mevlid Gecesi, Mevlid Geceniz mübarek olsun.

Hangi görüşten olursak olalım; gelin bu gece Peygamber Efendimizin şefaat sancağı altında olabilmek için dua edelim. Mevlid Geceniz mübarek olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece.

Mevlid gecesiniz kutlu ve mübarek olsun!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Mevlid geceniz kutlu olsun.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Mevlid gecenizi kutlarım.

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Geneniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mevlid Geceniz mübarek olsun!

FAZİLETLİ EZBERLENECEK SURELER

ÖZGÜN Namazı bozmayan durumlar maddeler halinde